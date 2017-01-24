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В Киеве выпустили карту Украины без Крыма

При этом в самой типографии от «признания» полуострова российским открещиваются.

В Киеве типография напечатала развивающую географическую игру для детей, где на карте Украины нет Крыма. Полуостров включён в состав России.

Детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы» уже появилась в магазинах Харькова. Она была сделала на предприятии «Вундеркинд с пеленок».

Примечательно, что в киевской типографии от «признания» Крыма российским полуостровом открещиваются.

«Это ошибка дизайнера… В версии игры на украинском языке таких ошибок нет — там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии, мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки», — цитирует ТАСС представителей издательства.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал договор и принятии Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 года.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://lenta.ru/

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