В кинотеатре Новокузнецка прервали показ «Матильды» из-за пожарной тревоги

26 октября в России состоялась премьера фильма Алексея Учителя «Матильда», который ещё задолго до этого нарекли «скандальным». Показ кинокартины прошёл и в Кузбассе. Ранее Сибдепо сообщал, что некоторые кинотеатры в столице регионе приняли усиленные меры безопасности: сотрудники ЧОП проводили досмотр гостей. Однако без происшествий в области всё равно не обошлось.

Так, в новокузнецком кинотеатре «Формула Кино» во время вечернего показа «Матильды» сработала пожарная сигнализация. Из-за случившегося его на время прервали.

«Сигнализация сработала в финале, прям на сцене коронации. Нам сказали ждать. По словам сотрудников кинотеатра, такое произошло у них впервые. Ждали около 15 минут, пока фильм перезапустят», – рассказала Сибдепо новокузнечанка.

Она добавила, что сеанс в 18:40 посетили всего около 30 человек, добавив, что «ажиотажа никакого не было».

В самом кинотеатре онлайн-журналу пояснили, что сигнализация сработала из-за «какой-то точки общественного питания» в ТРЦ «Планета».

«По всей видимости, у них что-то произошло с вытяжкой. Пожара, естественно, не было. Эвакуация людей не потребовалась», – отметил собеседник издания.

Почему после премьеры «Матильды» в дураках остались как её защитники, так и ненавистники, читайте в рецензии Сибдепо.