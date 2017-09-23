В Кировском районе Кемерова начали подготавливать набережную к ремонту

Подрядная организация начала проводить подготовительные работы к ремонту набережной в Кировском районе города. 23 и 24 сентября рабочие вырубят поросли за парапетом набережной.

«Это подготовительный этап, который позволит в новом строительном сезоне 2018 года начать работы капитального характера. Набережная строилась в середине 50-х годов работниками промышленных предприятий Кировского района», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Ранее Сибдепо сообщал, что набережную Кировского района Кемерова должны были отремонтировать ко Дню шахтёра 2016 года, но этого не случилось. Позднее местные власти заявили, что ремонт набережной будет проводиться в несколько этапов.