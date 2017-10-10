В Кировском районе Кемерова поезд насмерть сбил девушку

Горожанка переходила через железнодорожные пути в наушниках.

Во вторник, 10 октября, около 16:00 в Кировском районе Кемерово на железнодорожном переезде по улице Металлистов поезд сбил молодую девушку. От полученных травм горожанка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

«Известно, что погибла молодая девушка (точный возраст ещё уточняется – прим. Сибдепо). Она шла в наушниках из детского сада, расположенного рядом. Из-за музыки она не услышала сигнал машиниста», — рассказали Сибдепо в транспортной полиции.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники транспортной полиции просят кузбассовцев не забывать о правилах безопасности и пересекать железнодорожные пути в специально оборудованных местах. Железнодорожный транспорт не может мгновенно остановиться. Жителей региона просят снимать наушники вблизи переездов.