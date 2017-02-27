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Кузбасс
В Киселёвске будут судить ревнивого мужчину, регулярно избвивавшего беременную жену

В Киселёвске будут судить ревнивого мужчину, регулярно избвивавшего беременную жену

Кузбассовец также угрожал супруге убийством.

 

43-летнего жителя Киселёвска будут судить за истязание беременной жены и угрозы убийством. Как сообщили в региональном ГУ МВД, злоумышленник регулярно избивал 27-летнюю супругу, беременную третьим ребёнком. В полицию пострадавшая обратилась, будучи на седьмом месяце.

«Кузбассовец подозревал свою законную супругу в изменах, — рассказал Сибдепо сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Павел Подбородников. — В одном из случаев на протяжении ночи злоумышленник требовал от женщины признания в неверности, сопровождая свои требования ударами кулаков. После этого ревнивец взял кухонный нож и угрожал жене убийством».

В ходе расследования уголовного дела правоохранители выяснили, что в 2016 году житель Киселёвска уже становился фигурантом дела об истязании, однако на суде жена простила его. После этого мужчина всё равно не исправился.

Материалы нового дела направлены в суд. Супруга обвиняемого подала на развод.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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