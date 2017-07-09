В Киселёвске скончалась 14-летняя спортсменка, проводится доследственная проверка

7 июля ребёнку стало плохо после катания на велосипеде, врачи не смогли спасти девочку.

В Киселёвске правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти 14-летней девочки. 7 июля ребёнку стало плохо, родители вызвали «скорую», прибывшие врачи не смогли спасти жизнь несовершеннолетней.

«По предварительным данным, девочка профессионально занималась легкой атлетикой, а 7 июля она каталась на велосипеде. Семья характеризуется положительно, на учёте не состояла», — сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Специалисты устанавливают причину смерти ребёнка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.