Утром 10 октября в Киселёвске вандалы сломали новые уличные тренажёры. Спортивную площадку в подарок городу установили в минувшие выходные – 7 и 8 октября. Буквально на следующий день после установки неизвестные разрушили два тренажёра и уничтожили резиновое покрытие.

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«7 и 8 октября на центральной площади Киселёвска установили семь новых уличных тренажёров. 9 октября постелили половину резинового покрытия. Утром 10 октября обнаружили, что два тренажёра сломаны, а из 20 квадратных метров покрытия уцелели только пять», – рассказал Сибдепо информированный источник.

Сумма причинённого ущерба составила 200 тысяч рублей. Пока неизвестно, кто и с какой целью уничтожил спортивный подарок городу.

«Сигнал поступил в полицию утром 10 октября. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, в начале октября в Новокузнецке вандалы повредили чугунную беседку. Чуть ранее, летом 2017 года, в южной столице Кузбасса злоумышленники сожгли уличное пианино и сломали уличные спортивные комплексы для тренировок.