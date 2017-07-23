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В Киселёвске водитель «Лады» погиб при столкновении с автобусом

Водитель «легковушки» выехал на встречную полосу.

Киселёвске в воскресенье вечером погиб водитель автомобиля LADA Priora, сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автобусом ПАЗ.

В результате лобового столкновения водитель «Лады» погиб на месте. Больше в ДТП никто не пострадал, уточнили в ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: архив Сибдепо.

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