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Кузбасс

В киселёвском магазине из продажи изъяли партию «Боярышника»

В отношении 24-летней предпринимательницы возбудили административное дело.

В Киселёвске полицейские изъяли из магазина партию алкогольной продукции, на которую не было лицензии.

Во время проверки правоохранители обнаружили в торговой точке 178 бутылок водки и 437 флаконов со спиртосодержащим лосьоном. Среди найденного был в том числе и «Боярышник».

«Лицензия на продажу алкоголя в магазине отсутствовала. Кроме того, полицейские установили, что место производства косметических лосьонов, указанное на этикетках, не соответствует данным в товарно-транспортных накладных», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

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Образцы изъятой продукции направлены на исследование на соответствие ГОСТу. В отношении 24-летней предпринимательницы, владеющей магазином, возбудили административное дело. Ей грозят 10 тысяч рублей штрафа и конфискация товара.

Напомним, что ранее в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником». В результате случившегося погибли более 70 человек. Глава Кузбасса Аман Тулеев распорядился об изъятии из продажи этого лосьона в Кемеровской области.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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