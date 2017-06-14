В Китае любопытная пассажирка самолёта открыла аварийный выход перед взлётом

Женщине захотелось узнать, что произойдёт, если «потянуть за ручку, которую нельзя трогать».

В Китае пассажирка самолёта авиакомпании Xiamen Air из любопытства открыла аварийный выход перед взлётом.

Une passagère déploie le toboggan d'un avion (B752/B-2869) de Xiamen Air — https://t.co/9RbYElPzCZ @crashaerien pic.twitter.com/cDnZ7gI1qZ — Crash Aérien (@crashaerien) June 13, 2017

Как сообщает «РИА Новости», 12 июня рейс MF8118 из Пекина в Сямэнь готовился к вылету. Бортпроводник объяснял пассажирам, которые сидели в 48 ряду у аварийного выхода, «что в штатной ситуации не нужно трогать ручку аварийного выхода». Услышавшая это пассажирка из 49-го ряда тут же потянула за аварийный рычаг. После такой выходки женщину задержали на 12 дней, а рейс отменили.

Позже представители авиакомпании пояснили, что пассажирка решила посмотреть, что произойдёт, если тронуть рычаг «в штатной ситуации».

По информации зарубежных изданий, минимальная стоимость ремонта составит около 100 тысяч юаней (около 14,7 тысячи долларов). И это при том, что трап не получил никаких повреждений. По словам экспертов, пассажирку обяжут возместить причинённый экономический ущерб.