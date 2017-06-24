В Китае после схода оползня без вести пропали около 200 человек
На месте происшествия работают около 500 сотрудников экстренных служб.
В китайской провинции Сычуань сошёл оползень на деревню Синьмо. В результате происшествия без вести пропали около 200 человек, сообщают «Известия». Под валунами и камнями оказались 40 домашних хозяйств.
На месте происшествия работают около 500 сотрудников экстренных служб. Спасательная операция проводится уже несколько часов. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Как сообщает «Лента», из-под завалов пока удалось извлечь тела только двух человек. Местные власти дали распоряжение ускорить ход спасательного мероприятия.
Видео: https://ria.ru
Фото: https://ria.ru