В Китае провели первую в мире пересадку головы человека

Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

Первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае. Операция длилась 18 часов. Во время неё удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. Об этом объявил на пресс-конференции в Вене итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, пишет «Лента.Ру».

Трансплантацию головы осуществила команда из Харбинского медицинского университета. По данным «Российской газеты», опыт китайских коллег Канаверо назвал «последним этапом перед пересадкой головы живому человеку, которая состоится в скором времени».

Российский программист Валерий Спиридонов, долгое время считавшийся претендентом на первую в мире пересадку головы, прокомментировал «РЕН ТВ» заявление Канаверо.

«Ну, труп есть труп. Я думал, может быть, уже живого человека. Это абсолютно рядовой этап подготовки к любой операции, когда в лаборатории проводится отработка необходимых действий», – сказал собеседник телеканала.

Он считает, что об операции с пересадкой головы живого человека «говорить ещё очень рано».