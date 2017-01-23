В Китае за десять секунд взорвали девятнадцать зданий (видео)
На месте многоэтажек планируют построить деловой квартал.
В китайском городе Ухань (Wuban) за 10 секунд направленными взрывами снесли 19 зданий. Об этом сообщает Lenta.ru.
Одновременный снос домов был произведён 21 января в 11:50 по местному времени (6:50 мск). Взрыв осуществили с помощью пяти тонн тротила. Для взрывчатки проделали около 120 тысяч отверстий.
На месте снесённых многоэтажек в провинции Хубэй (Hubei) планируют построить современный деловой квартал. Ожидается, что здесь возведут в том числе и небоскрёб высотой более 700 метров.
Фото: YouTube.com.