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В Китае за десять секунд взорвали девятнадцать зданий (видео)

На месте многоэтажек планируют построить деловой квартал.

В китайском городе Ухань (Wuban) за 10 секунд направленными взрывами снесли 19 зданий. Об этом сообщает Lenta.ru.

Одновременный снос домов был произведён 21 января в 11:50 по местному времени (6:50 мск). Взрыв осуществили с помощью пяти тонн тротила. Для взрывчатки проделали около 120 тысяч отверстий.

На месте снесённых многоэтажек в провинции Хубэй (Hubei) планируют построить современный деловой квартал. Ожидается, что здесь возведут в том числе и небоскрёб высотой более 700 метров.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: YouTube.com.

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