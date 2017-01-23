Новости
Россия и Мир

В компании «МультиКарта» подвели итоги 2016 года

Количество обслуживаемых «МультиКартой» терминальных устройств превысило 55 тысяч единиц.

В «МультиКарте» подвели итоги минувшего года. Так, на начало 2017-го на обслуживании в процессинговой компании (входит в группу ВТБ) находилось более 13 млн банковских карт. Это в два раза больше, чем год назад.

«Количество обработанных авторизаций за год достигло почти 1 млрд, количество обслуживаемых устройств (банкоматов и POS-терминалов) превысило 55 000 единиц. Клиентами процессинговой компании являются порядка 5 000 предприятий электронной коммерции», — сообщили в ВТБ.

В 2016 году при содействии компании в России запустили мобильные сервисы Samsung Pay и Apple Pay,  а также денежные переводы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Кроме того, в прошлом году «МультиКарта» вместе с банком ВТБ24 в рамках проекта «Банкомат-офис самообслуживания» запустили первое в стране гибридное устройство, заменяющее традиционную банковскую кассу.

По словам гендиректора компании «МультиКарта» Кирилла Свириденко,  «в прошлом году при технологической поддержке нашей компании было реализовано порядка 100 проектов, в которых принимали участие российские и зарубежные банки, платежные системы, интеграторы и другие участники платежного рынка. В этом году мы продолжим принимать участие в значимых проектах и наращивать объемы нашего бизнеса».

Текст: Мария Арзамасцева.

Комментарии

Рекомендуем

Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Вопрос времени

Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова

Родной город таит много нового!
Цена недели

Сколько стоит сходить в баню в Кемерове

Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях

Сегодня в Кемерове

Популярное