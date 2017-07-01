В конце июня Кемерово стал вторым городом в Сибири, где продавали самый дешёвый бензин

В конце июня в Кемерове средняя стоимость автомобильного топлива составляла 36,39 руб. за литр. С таким показателем столица Кузбасса стала второй среди столиц других регионов Сибири. Дешевле топливо продавали только в Горно-Алтайске – 36,33 руб.

По данным Росстата, на 26 июня средняя цена на АИ-92 в областном центре составляла 35,53 руб. Это меньше, чем в соседних Новосибирске (35,60 руб.) и Томске (35,74 руб.). АИ-95 в Кемерове стоил 37,96 руб., а дизельное топливо – 36,50 руб. В среднем в Сибири их стоимость была 38,60 руб. и 37,78 руб. соответственно.

Ранее Сибдепо сообщал, что в мае в Кемеровской области продавали самое дешёвое дизельное топливо среди регионов Сибирского федерального округа.