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В конце июня в Россию вернётся Motorola

В конце июня в Россию вернётся Motorola

27 июня компания Lenovo расскажет «почему Motorola и какие планы покорения космоса».

Lenovo сообщила о намерении вернуть Motorola на российский рынок в конце этого месяца. Через неделю, 27 июня, компания расскажет, «почему Motorola и какие планы покорения космоса». Так описал презентацию PR-менеджер Lenovo в России Марат Ракаев в Facebook.

Начался процесс рассылки приглашений на запуск Motorola в России. 27.06 расскажем "почему Motorola и какие планы покорен…

Posted by Marat Rakaev on Dienstag, 20. Juni 2017

Напомним, всего 10 лет назад устройства Motorola и Nokia были очень популярны в России, однако сейчас у обеик марок наступили не лучшие времена, сообщает Life.

По информации «Российской газеты», недавно, в конце марта, Lenovo заявила о намерении продвигать бренд Motorola, отказавшись от собственного бренда при производстве смартфонов. В прошлом году доля мобильных устройств Lenovo на рынке России составляла всего около 7%.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://www.facebook.com/marat.rakaev/, https://pixabay.com/

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