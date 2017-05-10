В конце недели в Кузбассе ожидается потепление до +26°С. В связи с этим в Юргинском, Топкинском, Кемеровском, Промышленновском, Ленинск-Кузнецком и Беловском районах прогнозируют высокую пожароопасность.

«В большинстве районов у нас сохраняется четвёртый класс пожароопасности. В четверг местами возможен дождь. Однако с пятницы до понедельника температуры будут повышаться. Ночью они будут в пределах +7 – +12°С, а днём – +20 – +26°С», – пояснила Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Собеседница издания добавила, что с понедельника в регионе вновь похолодает.

В связи с высокой пожароопасностью МЧС Кузбасса напоминает, что до 15 июня в области действует особый противопожарный режим. В связи с этим разведение открытого огня, сжигание мусора, отжиг сухой травы категорически запрещены. Виновных привлекут к административной ответственности.