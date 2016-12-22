В конце недели в Кузбассе похолодает до -41°С

В Кузбассе в ближайшие дни ожидаются морозы. Подробнее о погоде на выходных рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В ночь с четверга на пятницу температура воздуха будет в пределах от -25 до -30°С, в северных районах – от -33 до -38°С, по югу – от -15 до -20°С. Возможны туман, изморозь и гололед.

В пятницу дневная температура воздуха составит от -16 до -21°С, в северных районах от -24 до -29°С, по югу – от -6 до -11°С, ночная – от -26 до -31°С, при прояснениях до -41°С, в предгорьях – от -20 до -25°С.

«В выходные дни усилится влияние антициклона. В субботу юго-западный ветер от слабого до умеренного, местами небольшой снег. Основная температура по области -20, -25°С, местами до -30°С, по югу -12, -17°С. В ночь на воскресенье температура -22, -27°С, местами до -33°С», — рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В воскресенье днём ожидается от -9 до -14°С, местами до -20°С, ночью — от -20 до -25°С, местами до -27, -32°С. По области пройдёт снег, юго-западный ветер усилится до 18 метров в секунду.

На день понедельника синоптики прогнозируют от -15 до -20°С, местами до -25°С, на ночь — от -27 до -32°С, местами от -20 до -25°С.

Во вторник днём будет от -22 до -27°С, местами от -10 до -15°С. Существенных осадков не предвидится.