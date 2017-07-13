В конце недели в Кузбассе потеплеет до +27°С

Синоптики характеризуют погоду, которая будет в ближайшие дни, как неустойчивую.

В конце этой недели погода в Кузбассе будет неустойчивой – так говорят синоптики Кемеровского гидрометцентра. Это значит, что дожди, грозы и град могут «порадовать» жителей региона в любой ближайший день.

В пятницу дневная температура воздуха будет держаться в пределах от +17 до +22°С, по югу – до +27°С. Ночью столбик термометра опустится до отметок +9, +14°С. В светлое время суток в большинстве районов региона пройдут дожди, грозы, возможен град.

«Выходные дни на этой неделе ожидаются по-летнему теплыми, но вероятность осадков остаётся», — сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

С субботы по вторник погода в регионе будет примерно одинаковая. Днём ожидается от +21 до +26°С, ночью – около +12°С. В отдельных районах пройдут осадки.