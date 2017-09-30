В конце сентября в Кемерове цены на бензин и дизтопливо были меньше среднероссийских

Столица Кузбасса также вошла в список городов Сибири с самой низкой стоимостью автомобильного топлива.

На 25 сентября в Кемерове средняя стоимость автомобильного топлива составила 36,45 руб. Это меньше на 1,85 руб. среднероссийской цены. Согласно данным Росстата, в столице Кузбасса литр АИ-92 продавали за 35,65 руб, АИ-95 – 37,91 руб., а дизтоплива – 36,43 руб.

С такими показателями Кемерово также вошёл в список городов Сибири, где автомобилисты могли экономить на заправке машин. По цене на АИ-92 областной центр стал вторым в СФО после Горно-Алтайска (35,03 руб.). То же самое с АИ-95. Дешевле его можно было купить только в Абакане (37,70 руб.). Что касается стоимости «дизеля», то столица Кузбасса стала третьей, уступив только Горно-Алтайску (36,25 руб.) и Омску (36,42 руб.).

Дороже всего в Сибири автомобильное топливо продавали в Чите. Например, за литр АИ-95 водителям там приходилось платить 40,75 руб.