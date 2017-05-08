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В Корее создали беспохмельную водку

Учёные утверждают, что она чуть ли не полезная.

В Южной Корее учёные-химики создали водку, которая не вызывает похмелья, сообщает Федеральное агентство новостей. Соджу (корейская водка) была разработана в Чунамском национальном университете. Своё творение химики назвали «O2 Lin». Как следует из названия, это водка, в состав которой добавлен насыщенный кислород.

Создатели уверяют, что их водка действует на организм, как кислородный коктейль. То есть, стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи. А главное, не вызывает похмелья. Впрочем, пагубных результатов воздействия этанола на организм, избежать, разумеется, не удалось.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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