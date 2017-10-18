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В Краснодаре завели уголовное дело об оскорблении чувств атеистов

В Краснодаре завели уголовное дело об оскорблении чувств атеистов

Обвиняемым стал поэт, который опубликовал в соцсети стихотворение.

В Краснодаре Следком возбудил уголовное дело в отношении местного поэта Максима Дроздова, который в социальной сети опубликовал стихотворение, оскорбляющее чувства атеистов. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Согласно выводам проведенного лингвистического исследования, опубликованный текст содержал высказывания, негативно оценивающие определённую группу лиц, исходя из их отношения к религии», — пояснили в ведомстве.

Адвокат поэта Алексей Аванесян на своей странице в Facebook сообщил, что Максим Дроздов подозревается «в том, что оскорбил стихом в ВК чувства атеистов».

«Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их? Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов», — прокомментировал сложившуюся ситуацию сам Дроздов.

Как отметили в Следкоме, на данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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