В Краснодарском крае 20-летнюю девушку застрелили из автомата

В Новокубанске Краснодарского края убили 20-летнюю девушку. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, 27-летний подозреваемый выстрелил в знакомую из автомата, когда находился у неё дома. Девушка получила огнестрельное ранение в область головы и скончалась. Злоумышленник скрылся.

«Мужчина был объявлен в федеральный розыск. 22 января он самостоятельно явился в полицию»,– цитирует издание старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Наталью Смяцкую.

В рамках расследования дела правоохранители допрашивают злоумышленника и проводят все необходимые следственные действия.