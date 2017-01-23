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В Краснодарском крае 20-летнюю девушку застрелили из автомата

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

В Новокубанске Краснодарского края убили 20-летнюю девушку. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, 27-летний подозреваемый выстрелил в знакомую из автомата, когда находился у неё дома. Девушка получила огнестрельное ранение в область головы и скончалась. Злоумышленник скрылся.

«Мужчина был объявлен в федеральный розыск. 22 января он самостоятельно явился в полицию»,– цитирует издание старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Наталью Смяцкую.

В рамках расследования дела правоохранители допрашивают злоумышленника и проводят все необходимые следственные действия.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://sledcom.ru/

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