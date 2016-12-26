В Краснодарском крае двенадцатилетний школьник случайно застрелил свою шестилетнюю сестру

В Краснодарском крае двенадцатилетний мальчик случайно застрелил свою шестилетнюю сестру из охотничьего ружья. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Предварительно, утром 25 декабря житель посёлка Прохладный возвращался с охоты. С ним по железнодорожному полотну шли его дети — 12-летний сын и шестилетняя дочь. У мальчика в руках было охотничье ружье.

«При неосторожном обращении мальчика с оружием произошёл непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочки. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти её не удалось, она скончалась», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.