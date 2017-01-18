В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины
По факту пропажи тела 88-летний пенсионерки возбудили уголовное дело.
В Красноярском крае сотрудники следственного комитета возбудили уголовное по факту пропажи из морга тела 88-летней женщины. Известно, что тело умершей поступило в морг 6 декабря 2016 года. На следующей день специалисты провели экспертизу, после чего тело женщины поместили в холодильную камеру на цокольном этаже здания.
«12 декабря прошлого года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
В настоящее время рассматривается версии о случайном захоронении и об умышленном похищении тела.
Фото: Google Images.