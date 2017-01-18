Суровости
Россия и Мир

В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины

По факту пропажи тела 88-летний пенсионерки возбудили уголовное дело.

 

В Красноярском крае сотрудники следственного комитета возбудили уголовное по факту пропажи из морга тела 88-летней женщины. Известно, что тело умершей поступило в морг 6 декабря 2016 года. На следующей день специалисты провели экспертизу, после чего тело женщины поместили в холодильную камеру на цокольном этаже здания.

«12 декабря прошлого года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В настоящее время рассматривается версии о случайном захоронении и об умышленном похищении тела.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным

Потерпевшая сторона и московский адвокат Евгений Черноусов в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования
Цена недели

Сколько стоит сходить в баню в Кемерове

Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях
Интервью

Светлана Казина: «Мне хорошо наедине с горами»

Известный фотограф из Республики Алтай рассказывает о том, как переехала из Кузбасса в горы и стала исполнять мечты с помощью любопытства и фотокамеры
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное