В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины

В Красноярском крае сотрудники следственного комитета возбудили уголовное по факту пропажи из морга тела 88-летней женщины. Известно, что тело умершей поступило в морг 6 декабря 2016 года. На следующей день специалисты провели экспертизу, после чего тело женщины поместили в холодильную камеру на цокольном этаже здания.

«12 декабря прошлого года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В настоящее время рассматривается версии о случайном захоронении и об умышленном похищении тела.