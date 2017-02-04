В Красноярске в гибели подростка обвиняют «группы смерти»

2 февраля 2017 года красноярское издание «Проспект мира» сообщало о гибели подростка, упавшего с 7 этажа. Издание указывало на свидетельства очевидцев, утверждавших, что мальчик выпрыгнул из окна сам.

Теперь же журналисты «Проспекта мира» сообщают, что на предполагаемой странице погибшего в одной из социальных сетей появились комментарии, в которых говорится, что подросток состоял в группах «Синий кит» и «Тихий дом». Пользователи, представлявшиеся знакомыми мальчика, рассказывали, что он играл в некие «игры», отсчитывал дни до некоего «дедлайна» и просыпался в 04.20. Это признаки так называемых «групп смерти», которые подталкивают своих участников к самоубийствам. По данным «Новой газеты», опубликовавшей нашумевшую статью в мае 2016 года, жертвами таких сообществ на тот момент стали не менее 130 человек, в основном, подростков.

В настоящее время в социальных сетях Рунета заблокировано не менее 8 сообществ, занимавшихся явной пропагандой суицида. 15 участников этих сообществ совершили самоубийства, ещё пятеро пытались покончить с собой. 16 ноября в Московской области был задержан создатель одной из таких групп Филипп Лис. После этого, как сообщает «РИА Новости», в 10 регионах России, в том числе и в Кузбассе, были проведены обыски у администраторов и участников «групп смерти», называвших себя «Филипп Море», «Мирон Сетх», «Хранитель Истины» и другими подобными никами. Все подвергшиеся обыску подтвердили, что Филипп Лис склонял несовершеннолетних к суициду.

2 февраля в российских социальных сетях активно распространялось предупреждение для родителей, посвящённое «группам смерти». В сообщении описывались тревожные признаки: на страницах подростка появляются хэштеги #f57 #f58 #тихийдом #рина #няпока #киты #морекитов, сообщения «разбуди меня в 4.20», обратный отсчёт от 50, а также рисунки бабочек и китов. Родителям, заметившим подобные признаки, следует задуматься об оказании ребёнку психологической помощи и уделять ему как можно больше внимания.