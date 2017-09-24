В Красноярском крае медведь убил ребёнка

Бурый медведь схватил мальчика и утащил в лес.

В посёлке Хета Красноярского края бурый медведь убил шестилетнего мальчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственный комитет региона.

«По предварительным данным, дети играли, в это время к ним вышел медведь. Схватил мальчика шести лет и причинил ему травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует агентство представителя ведомства.

Известно, что что местные жители выследили медведя и убили его. СК края проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.