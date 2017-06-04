В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдёт 15 июня. Об этом информирует «Лента.Ру». Трансляция мероприятия начнётся в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, «Россия 1», «Россия 24», а также в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки», — пояснили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в 2017 году году прямая линия с главой государства пройдёт позже обычного, не в апреле. Она станет 15-й по счёту.