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В Кремле отказались комментировать слова Владимира Познера об атеизме в России

В Кремле отказались комментировать слова Владимира Познера об атеизме в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вопрос телеведущего риторическим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос телеведущего Владимира Познера об атеизме.

«Нет, не будет никакой реакции, — цитирует ТАСС Пескова. — Это вопрос риторический. Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля, это касается нашей судебной системы».

15 мая в эфире Первого канала Владимир Познер прокомментировал приговор блогеру Руслану Соколовскому, осуждённого за игру в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Телеведущий поспросил объяснить, является ли атеизм нарушением УК РФ, в частности, закона об оскорблении чувств верующих. Вопрос был адресован в том числе и к Владимиру Путину.

Как сообщает «РИА Новости», ранее на просьбу успел отреагировать пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Он назвал слова Познера «странными», добавив, что не хочет менять своё отношение к телеведущему, который всегда производил впечатление «умного человека».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://twitter.com/peskov_official

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