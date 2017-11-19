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В крупном кемеровском ТРК восстановили электричество

В крупном кемеровском ТРК восстановили электричество

Из-за технических неполадок торгово-развлекательный комплекс не работал более суток.

В Кемерове  восстановили электричество в крупном торгового-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Из-за неполадок комплекс не работал более суток. Электричество в здании восстановили около 20:30 в субботу, 18 ноября.

«Сейчас ТРЦ работает в обычном режиме. Все неполадки полностью устранены», — сообщили в официальной группе ТРК «ВКонтакте».

Напомним, «Зимняя вишня» прекратила работать в 10:00 17 ноября. Все горожане, которые купили билеты в кино, но не смогли попасть в кинотеатр из-за неполадок, могут прийти в ТРК и обменять билеты или забрать свои деньги.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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