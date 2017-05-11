В крупном кемеровском ТЦ откроют продуктовый рынок площадью 5 тысяч «квадратов»

В крупном кемеровском торговом центре «Облака» откроют продуктовый рынок «Щегловский базар» площадью 5 тыс. кв. м. Он заменит собой в ТЦ якорного ритейлера «Магнит», который ушёл из «Облаков» в конце 2016 года.

Как рассказал газете «Коммерсантъ» один из собственников торгового центра Евгений Стерехов, рынок будет представлять собой большую торговую зону открытого типа, участниками которой станут небольшие торговые предприятия и представительства производителей. Приоритетным направлениями станут реализация мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов. При этом на базаре намерены создать фуд-корты с заведениями русской, восточной, итальянской кухонь, а также точками продажи шаурмы и гонконгских вафель.

Всего на «Щегловском базаре» будет сформировано более 100 торговых мест. Площадку рынка оборудуют всем необходимым: системами для работы холодильных камер, собственной ветеринарной лабораторией, мясным цехом. Рынок планируют открыть в конце мая – начале июня 2017 года.