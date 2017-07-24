В Крыму на концерте Кустурица отжался вместе со зрителями

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица приехал в Крым с группой The No Smoking Orchestra с программой «По млечному пути», где устроил шоу. В концертном зале «Юбилейный» Ялты он пригласил на сцену подняться всех желающих, а когда рядом с ним оказались около 30 девушек, он начал с ними танцевать, а потом отжиматься, сообщают РИА Новости.

В Крым 62-летний Эмир Кустурица приехал впервые. До концерта он призывал местное население не обращать внимание на то, что говорят западные страны, не признающие полуостров частью России. Свой визит в Крым он назвал частью миссии по объединению людей и народов.

Напомним, в 2016 году Владимир Путин вручил сербскому режиссёру и музыканту орден Дружбы. Кустурица играет в группе The No Smoking Orchestra с 1986 года. Музыканты записали 10 альбомов, последний из которых вышел в 2013 году.