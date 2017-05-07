В Крыму на празднике Хыдырлез испекли 100-килограммовый чебурек
Изделие обошлось кулинарам в 180 тысяч рублей.
В Крыму на национальном празднике Хыдырлез испекли чебурек весом 100 килограммов. По словам организаторов мероприятия, это самый большой «представитель» традиционного татарского блюда в мире.
Попробовать мучное изделие могли все желающие на народных гуляниях.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ #ЧЕБУРЕК В МИРЕ! Абсолютный рекорд. Размер-2м 50 см *1м40 см. Вес почти 100 кг. Ингредиенты: 1 т. 350 кг. масла, 20 кг. фарша, 2 мешка муки. 18 человек задействовано в организации приготовления. Бюджет чебурека-180 тыс. руб. Изготовлено сегодня. От администрации г. Саки благодарим предпринимателя Алеева Эмиля за изготовление этого красавца. #чебурек #Саки #хыдырлез
Длина гигантского чебурека составила 2,55 метра, ширина – 1,4 метра. Блюдо испекли повара Сакского района, пишет «Российская газета».
«Это самый большой в мире чебурек. Предыдущий мировой рекорд установили в Донецкой области, где длина чебурека составила 2,02 метра, а ширина – 1,07 метра», – цитирует издание главного повара Расима Шейхумерова.
Полтора дня ушло на то, чтобы довести до кипения масло, в котором после выпекался огромный чебурек. Затем повара 40 минут раскатывали тесто и закладывали в него мясо. В общей сложности на изготовление блюда ушло три дня, мешок муки, 15 килограммов фарша, 1,3 тонны растительного масла и усилия 18 поваров.
На создание чебурека потратили 180 тысяч рублей.