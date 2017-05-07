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В Крыму на празднике Хыдырлез испекли 100-килограмовый чебурек

В Крыму на празднике Хыдырлез испекли 100-килограммовый чебурек

Изделие обошлось кулинарам в 180 тысяч рублей.

В Крыму на национальном празднике Хыдырлез испекли чебурек весом 100 килограммов. По словам организаторов мероприятия, это самый большой «представитель» традиционного татарского блюда в мире.

Попробовать мучное изделие могли все желающие на народных гуляниях.

#хыдырлез#чебуречки😁😁😁😁

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Длина гигантского чебурека составила 2,55 метра, ширина – 1,4 метра. Блюдо испекли повара Сакского района, пишет «Российская газета».

«Это самый большой в мире чебурек. Предыдущий мировой рекорд установили в Донецкой области, где длина чебурека составила 2,02 метра, а ширина – 1,07 метра», – цитирует издание главного повара Расима Шейхумерова.

#хедерлез

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Полтора дня ушло на то, чтобы довести до кипения масло, в котором после выпекался огромный чебурек. Затем повара 40 минут раскатывали тесто и закладывали в него мясо. В общей сложности на изготовление блюда ушло три дня, мешок муки, 15 килограммов фарша, 1,3 тонны растительного масла и усилия 18 поваров.

На создание чебурека потратили 180 тысяч рублей.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Instagram.com.

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