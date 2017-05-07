В Крыму на празднике Хыдырлез испекли 100-килограммовый чебурек

В Крыму на национальном празднике Хыдырлез испекли чебурек весом 100 килограммов. По словам организаторов мероприятия, это самый большой «представитель» традиционного татарского блюда в мире.

Попробовать мучное изделие могли все желающие на народных гуляниях.

#хыдырлез#чебуречки😁😁😁😁 A post shared by Александра (@alexandra__sokolova) on May 6, 2017 at 8:51am PDT

Длина гигантского чебурека составила 2,55 метра, ширина – 1,4 метра. Блюдо испекли повара Сакского района, пишет «Российская газета».

«Это самый большой в мире чебурек. Предыдущий мировой рекорд установили в Донецкой области, где длина чебурека составила 2,02 метра, а ширина – 1,07 метра», – цитирует издание главного повара Расима Шейхумерова.

Мой размерчик, меня здесь ждут) #чебурекаПраздник #Хыдырлез #Бахчисарай #Крым A post shared by Михаил (@mihti8) on May 6, 2017 at 3:30am PDT

#хедерлез A post shared by [email protected] (@kibvikusya) on May 6, 2017 at 7:02am PDT

Полтора дня ушло на то, чтобы довести до кипения масло, в котором после выпекался огромный чебурек. Затем повара 40 минут раскатывали тесто и закладывали в него мясо. В общей сложности на изготовление блюда ушло три дня, мешок муки, 15 килограммов фарша, 1,3 тонны растительного масла и усилия 18 поваров.

На создание чебурека потратили 180 тысяч рублей.