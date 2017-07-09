В Кувейте начали продавать мороженое, названное в честь наркобарона Эскобара

Семья выходцев из Латинской Америки открыла в Кувейте бизнес по продаже мороженого, названного в честь известного наркоторговца Пабло Эскобара.

Латиноамериканцы решили назвать свой продукт именем наркобарона после выхода сериала Narcos, передаёт «РИА Новости».

Как сообщает Life, владельцы бизнеса использовали фразы из сериала при наименовании позиций в меню. Например, холодный кофейный напиток называется «Серебро или свинец».

Сотрудники магазина носят футболки с изображением улыбающегося Эскораба. Речь идёт о фотографии, которая была сделана во время первого ареста наркобарона в Медельине.

Эскобар известен тем, что 1980-х годах заработал около $30 млрд, поставляя через Медельинский картель примерно 80% кокаина, потребляемого в США. Наркобарона убили в 1993 году в ходе спецоперации полиции.