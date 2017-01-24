В Кувейте телеведущий в прямом эфире поджёг своего гостя

Во время комедийной программы кувейтский ведущий Джасем Раджаб облил своего гостя бензином и поджёг его. Таким образом, телеведущий бросил вызов гостю, которого назвал «самым крикливым человеком в Instagram», сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

После того, как мужчину подожгли, съёмочная группа оперативно потушила пламя огнетушителем. В начале видео, размещённом в Сети, говорится о том, что увиденное ни в коем случае нельзя повторять.

По словам Раджаба, гость дал согласие на проведение данного трюка. Он не чувствовал боли, его тело было обработало специальным защитным слоем.

Стоит отметить, что пользователи интернета не оценили задумку ведущего и потребовали наказать его за опасный трюк в прямом эфире.