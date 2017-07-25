Происшествия
Кузбасс

В Кузабссе спасатели приступили к разбору завалов на шахте «Анжерская-Южная»

Операция по дегазации на угледобывающем предприятии прошла успешно.

Сотрудники МЧС РФ по Кемеровской области завершили операцию по дегазации на шахте «Анжерская-Южная» и добрались до места предполагаемого нахождения пропавшего горняка. Специалисты уже начали разбирать завалы, рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

«Сотрудники МЧС начали разбирать завалы. На месте ЧП работают 43 человека», — добавили в ведомстве.

Напомним, в понедельник вечером на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе произошёл внезапный выброс газа и угля. В этот момент под землёй находились 79 человек. 78 горняков смогли самостоятельно подняться на поверхность. Одни рабочий остался под землёй, предположительно, он находится под завалами.

Следственны комитет, а также прокуратура по Кемеровской области проводят проверки по факту произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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