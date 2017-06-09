В Кузбасс на съёмки о громких убийствах приехал актёр Леонид Каневский

В Кузбасс на съемки о раскрытии громких убийств, произошедших много лет назад, приехал известный актёр театра и кино Леонид Каневский. В очередном цикле документальной программы «Следствие вели…» расскажут, как сотрудники кузбасской полиции расследовали преступления, совершённые в Мариинском районе (почти 50 лет назад) и в Ленинске-Кузнецком (32 года назад).

Съёмочная группа пообщалась с ветеранами уголовного розыска, которые в своё время вели эти дела и делали всё возможное, чтобы убийства были раскрыты. Серии, снятые в Кемеровской области, в эфир выйдут на телеканале НТВ в сентябре 2017 года. Во время встречи с ветеранами полиции, Коневский рассказал, как проходили съёмки сериала «Следствие вели знатоки», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

«Доверие к персонажам было настолько сильное, что многие люди думали, будто театральное искусство для нас хобби, а работаем мы на самом деле в милиции. На творческих встречах ко мне подходили сотрудники органов внутренних дел и признавались: «А я только из-за вас и пошёл в милицию…», — поделился воспоминаниями Леонид Каневский.

См. также

Артист рассказал, ветеранам и сотрудникам ГУ МВД РФ о своих творческих планах и о том, как актёры вживаются в свои роли на съёмочных площадках.