В Кузбассе 13-летняя девочка угнала и разбила соседскую машину

В Прокопьевске за помощью в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ночью из её гаража пропала машина «Ока». Вскоре полицейские нашли машину разбитой на одной из городских улиц.

«Стражи порядка установили, что угон авто совершила семиклассница, 13-летняя дочь соседки потерпевшей. Несовершеннолетняя занимается в школе картинга и решила прокатиться на автомобиле пенсионерки. Школьница дождалась, когда на улице стемнело, пробралась на веранду соседского дома и похитила ключи от гаража и автомобиля. В районе поселка Красная Горка неопытная водительница не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что девочка была не одна в машине. С ней находились две малолетние подруги, которые разбежались по домам после ДТП. В отношении матери юной автоугонщицы инспектор ПДН составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит штраф в размере 500 рублей. Собранные материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, на днях сотрудники ГИБДД остановили в Кемерове затонированную «семёрку», которой управлял 13-летний школьник. Его родителей тоже привлекли к ответственности.