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В Кузбассе 16-летний подросток два дня без еды провёл в лесу

В Кузбассе 16-летний подросток два дня без еды провёл в лесу

Юноша поехал с отцом на рыбалку, затем пошёл гулять в лес и заблудился.

Ночью 9 июля в полицию за помощью обратился отец 16-летнего подростка в Крапивинском районе. Мужчина рассказал, что вместе с сыном приехал на рыбалку на местное озеро. В какой-то момент юноша решил пойти прогуляться, но выйти из леса самостоятельно не смог. Он позвонил отцу и сообщил, что заблудился.

«Мужчина и его родственники, приехавшие на помощь, пытались отыскать несовершеннолетнего самостоятельно, но безуспешно. В районе пропажи подростка были организованы поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, а также волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Правоохранительные органы вместе с волонтёрами и добровольцами прочёсывали местность шаг за шагом. Спустя два дня, вечером, 11 июля, ослабшего подростка нашли возле села Тараданово Крапивинского района.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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