В Кузбассе 17-летнего воспитанника детдома будут судить за надругательство над ребёнком

Преступление было совершено летом 2016 года.

В Кузбассе 17-летний воспитанник детского дома пойдёт под суд за надругательство над 11-летним мальчиком.

«По версии следствия, летом прошлого года обвиняемый совершил в отношении другого воспитанника насильственное преступление сексуального характера», — сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Пострадавший рассказал воспитателям о случившемся только весной 2017 года. Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования специалисты провели психолого-психиатрические экспертизы.

«Признаков фантазирования у мальчика (потерпевший) не выявлено, подросток (обвиняемый) признан вменяемым», — добавили в пресс-службе.

Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Подростка обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).