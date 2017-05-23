В Кузбассе 2018-ый станет годом предпринимательства, инвестиций и инноваций

В регионе создадут рабочую группу, которая разработает план мероприятий на грядущий год.

В Кузбассе 2018-ый объявят годом предпринимательства, инвестиций и инноваций, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проект указа российского президента «О проведении в РФ Года предпринимательства» уже разработан и опубликован.

В ближайшее время в Кемеровской области (КО) создадут рабочую группу, которая разработает большой план мероприятий на грядущий год. В группу войдут представители кузбасских департаментов и муниципалитетов, а также общественники и бизнесмены.

«Планируется ввести новые и обновить существующие региональные рейтинги. В частности, сформировать рейтинг глав муниципалитетов с включением вопросов по взаимодействию с инвесторами и бизнесом. В рейтинг включат показатели по количеству инвестиционных проектов, количеству встреч с предпринимателями, открытость и доступность глав территорий бизнесу. Также разработают рейтинг руководителей контрольно-надзорных органов, который будет формироваться на основе опроса предпринимателей», — сообщили в АКО.

В числе других планов — открытие школы фермера, а также обучение жителей региона по программам «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя».

Будет проведена работа и по развитию женского предпринимательства, популяризации малого и среднего бизнеса среди молодёжи, информированию бизнесменов о региональных мерах поддержки.