В Кузбассе 46-летняя почтальон присваивала себе пенсии местных жителей

В Новокузнецке 46-летнюю сотрудницу почты подозревают в том, что она присваивала себе пенсии местных жителей.

Поводом для проверки стала жалоба представителя отделения связи. Он сообщил в отдел полиции о том, что 76-летний пенсионер и 19-летняя девушка с ограниченными возможностями не получили пенсии.

Сотрудники полиции изучили документацию и выяснили, что подписи получателей в ведомостях подделаны. В ходе расследования специалисты подсчитали, что 76-летний пенсионер не получил 8 000 рублей, а 19-летняя девушка, пока проходила лечение в другом городе, не дополучила более 75 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении преступления ранее судимую за мошенничество 46-летнюю почтальона отделения связи. Она дала признательные показания», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователь новокузнецкого отдела полиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.