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Кузбасс

В Кузбассе 6 водителей лишили прав за езду в пьяном виде

Областное управление ГИБДД отчиталось об итогах профилактической операции «Регион».

Отдел пропаганды кузбасской ГИБДД опубликовал итоги операции «Регион», проведённой на дорогах Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого района. В ходе рейдов сотрудники ДПС выявили 246 нарушений ПДД. Пятерых водителей авто и одного мотоциклиста поймали на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишили водительских прав. 11 из остановленных сотрудниками ГИБДД водителей управляли машиной, не имея водительских прав. 38 человек выехали на трассу на технически неисправных автомобилях.

Профилактическое мероприятие «Регион» проводится в Кемеровской области регулярно. Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, пресечение нарушений требований Правил дорожного движения, а также предупреждение преступлений с участием автомототранспорта и преступных посягательств на них.

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