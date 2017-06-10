В Кузбассе 6 водителей лишили прав за езду в пьяном виде

Отдел пропаганды кузбасской ГИБДД опубликовал итоги операции «Регион», проведённой на дорогах Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого района. В ходе рейдов сотрудники ДПС выявили 246 нарушений ПДД. Пятерых водителей авто и одного мотоциклиста поймали на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишили водительских прав. 11 из остановленных сотрудниками ГИБДД водителей управляли машиной, не имея водительских прав. 38 человек выехали на трассу на технически неисправных автомобилях.

Профилактическое мероприятие «Регион» проводится в Кемеровской области регулярно. Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, пресечение нарушений требований Правил дорожного движения, а также предупреждение преступлений с участием автомототранспорта и преступных посягательств на них.