В Кузбассе 729 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит

С начала летнего сезона 2017 года в больницу обратились 30 450 кузбассовцев по поводу присасывания клещей. Это на 15,2% больше аналогичного периода за прошлый год.

С подозрением на энцефалит госпитализированы 729 человек, в том числе 62 случая подтверждены результатами экспертизы. Также лабораторно подтверждены 162 случая клещевого боррелиоза. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Прокопьевске, Берёзовском, Гурьевске, в Крапивинском, Топкинском, Мариинском, Тяжинском и Юргинском районах.

«За последнюю неделю в больницы обратились по поводу присасывания клещей 965 человек, в том числе детей – 114», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Кузбассовцев предупреждают, что активность клещей на данный момент сохраняется. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности в лесу и парках. Во время прогулки необходимо осматривать себя и тех, кто рядом каждые 30-40 минут. При обнаружении присосавшегося клеща нужно немедленно обратиться за помощью в поликлинику по месту жительства.