В Кузбассе автоледи перепутала педали и слетела с моста в реку
Инцидент произошёл в посёлке Чуазас днём 23 июня.
В пятницу, 23 июня, в посёлке Чуазас (входит в состав Мысковского городского округа) женщина не справилась с управлением автомобиля на мосту и упала в реку Мзас. Очевидцы происшествия помогли автоледи выбраться на сушу и вызвали скорую помощь, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
По данным портала, 57-летняя пенсионерка перепутала педали газа и тормоза, снесла ограждение на мосту и упала в реку. Женщина не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась.
По словам горожанки, инцидент произошёл из-за встречного авто на мосту. Женщина испугалась, замешкалась, нажала не на ту педаль и оказалась в реке.
В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: http://myski42.ru