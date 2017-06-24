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Кузбасс

В Кузбассе автоледи перепутала педали и слетела с моста в реку

Инцидент произошёл в посёлке Чуазас днём 23 июня.

В пятницу, 23 июня, в посёлке Чуазас (входит в состав Мысковского городского округа) женщина не справилась с управлением автомобиля на мосту и упала в реку Мзас. Очевидцы происшествия помогли автоледи выбраться на сушу и вызвали скорую помощь, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

По данным портала, 57-летняя пенсионерка перепутала педали газа и тормоза, снесла ограждение на мосту и упала в реку. Женщина не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась.

По словам горожанки, инцидент произошёл из-за встречного авто на мосту. Женщина испугалась, замешкалась, нажала не на ту педаль и оказалась в реке.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://myski42.ru

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