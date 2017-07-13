В Кузбассе автомобилист сбил 13-летнюю девочку на зебре и скрылся

Во вторник, 11 июля, в Прокопьевске около 23:00 на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №27 по улице Дружбы 23-летний водитель ВАЗ-2108 сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Потерпевшая добралась до дома, а на следующий день вместе с родителями обратилась в больницу за помощью. 12 июля несовершеннолетнюю прокопчанку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«12 июля сотрудникам ГИБДД удалось установить личность водителя и задержать его. На момент задержания он был трезв. По факту ДТП в отношении водителя составили протокол за нарушение правил проезда пешеходного перехода и оставление места аварии», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

По данным ведомства, стаж вождения автомобилиста составляет менее года.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными рядом с пешеходными переходами. Заблаговременно нужно снижать скорость движения, а также убеждаться в том, что на зебре нет людей, если рядом с пешеходным переходом стоит крупногабаритный транспорт. Пешеходы же должны убедиться в том, что водитель их видит и пропускает на другую сторону улицы через проезжую часть.