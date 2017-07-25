В Кузбассе автомобилиста будут судить за повторную езду в нетрезвом виде

В Ленинске-Кузнецком будут судить 41-летнего прокопчанина, совершившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Позднее стало ясно, что автомобилист уже был лишён водительского удостоверения и не имел права находиться за рулём. Также он был оштрафован на 30 тысяч рублей.

«В августе 2016 года сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» прибыли на сигнал о ДТП, которое произошло на втором километре дороги «Ленинск-Кузнецкий-Полысаево». Автомобиль «Митсубиси Аутлендер» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Хондой Цивик». В результате аварии никто из водителей и их пассажиров пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В рамках разбирательства водитель не стал отрицать, что пил алкоголь перед тем, как сесть за руль, но проходить медицинское освидетельствование отказался. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела и находился под подпиской о невыезде, однако от сотрудников полиции он скрывался. Летом 2017 года его удалось задержать. Теперь прокопчанину грозит до двух лет лишения свободы.