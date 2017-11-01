В Кузбассе автомобилисты могут сообщать дорожникам о гололёде по «горячей линии»

В Кузбассе у автомобилистов появилась возможность сообщать о гололёде на участках областных дорог и во дворах по телефону «горячей линии». Принимать звонки будет центр управления Дирекции автодорог Кузбасса. Также о состоянии дорог можно сообщать в муниципальные диспетчерские. В Кемерове это МБУ «Кемдор» (тел.: 67-00-00), сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

«Ситуация на дорогах и во дворах контролируется администрацией области в ежедневном режиме. Чтобы сработать на опережение и максимально эффективно, организованы «горячие линии», куда кузбассовцы могут сообщить об участках трасс и дворах, нужнающихся в противогололедной обработке», — пояснил Сибдепо заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

В настоящее время на кузбасских дорогах трудятся 1 700 тысяч специалистов, которые используют в работе около 700 единиц спецтехники, в том числе 150 пескоразбрасывателей, 90 тракторов и погрузчиков, а также 80 самосвалов и 20 автогрейдеров.

В первую очередь дорожники обслуживают улично-дорожные сети с высокой транспортной нагрузкой. Также специалисты промывают водопропускные трубы, вырезают поросль.

Телефон горячей линии для автомобилистов: 8 (3842) 36-81-83.