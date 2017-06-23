В Кузбассе автошкола получила крупный штраф за нарушения при обучении на автодроме

Проверку в компании провели сотрудники Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.

В Осинниках ООО «СитиДрайв» привлекли к административной ответственности за многочисленные нарушения. Внеплановую проверку в автошколе провели сотрудники Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.

Как рассказали несколько учеников автошколы, их обучали на площадке, которая расположена в Осинниках на улице 50 лет Октября, 5.

«ООО «СитиДрайв» при проверке не были представлены документы, подтверждающие наличие у лицензиата в собственности или на ином законном основании закрытой площадки (автодрома), расположенной по адресу: ул. 50 лет Октября, 5, г. Осинники», – говорится в материалах дела Арбитражного суда Кемеровской области.

При этом директор компании сказал, что практическому вождению всех учеников обучают на автодроме, который расположен на улице Магистральный проезд, д. 22. Однако эта информация не подтвердилась. Сотрудники Кузбассобрнадзора также выяснили, что у ООО нет заключения ГИБДД «о соответствии учебно-материальной базы (закрытой площадки, расположенной на ул. 50 лет Октября, 5, г. Осинники) установленным требованиям.

В итоге суд оштрафовал «СитиДрайв» на 100 тысяч рублей.