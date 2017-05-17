В Кузбассе бензовоз «улетел» в кювет

16 мая, в 00:00 в Ижморском районе на трассе М53 водитель бензовоза не справился с управлением и угодил в кювет. Через некоторое время сотрудники Госавтоинспекции перекрыли дорогу и около двух часов возвращали бензовоз на проезжую часть.

«В результате аварии никто не пострадал, угрозы окружающей среде также не было. Водитель не справился с управлением бензовоза в ночное время и сошёл с трассы, затем обратился за помощью в спецслужбы», — рассказали Сибдепо в пропаганде ГИБДД по Кемеровской области.

Как рассказал онлайн-журналу очевидец, пока сотрудники ГИБДД вытаскивали из кювета бензовоз, на дороге образовалась пробка в обе стороны.

«На этом участке очень часто грузовики улетают в кювет. Страшно там ехать, когда видишь, что на встречу тебе движется большая машина», — пояснил свидетель аварии.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать погодные условия при выборе скорости. Малейшая ошибка может привести к аварии.